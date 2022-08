Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen: Unfallflüchtiger ist geschnappt

Ein Fiat 500 ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Dinkelscherben angefahren worden. Der Verursacher fuhr zunächst davon. Nun ist der Fall geklärt.

Ein Fall von Unfallflucht in Dinkelscherben ist nun geklärt, berichtet die Polizei. Demnach ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Dinkelscherben ein Fiat 500 angefahren worden. Der Verursacher soll zunächst davongefahren sein. Doch ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Beamten das Kennzeichen durchgegeben. So konnte die Polizei einen 67-jährigen Audifahrer ermitteln.

Er hatte laut Polizei zwar bemerkt, dass er gegen ein Auto gefahren ist. Doch er sei nicht davon ausgegangen, dass er für den Schaden am Fiat verantwortlich ist. Auch an seinem eigenen Auto ist ein Schaden entstanden, berichtet die Polizei. Insgesamt liege der Sachschaden bei rund 3000 Euro. Den geständigen Verursacher erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. (kinp)