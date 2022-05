Dinkelscherben

18:15 Uhr

Eine Kollektion Kaffeekannen für den guten Zweck

Familie Hübner hat 14 Jahre lang Kaffeekannen gesammelt. Nun wurden sie für einen guten Zweck beim Maimarkt in Dinkelscherben verkauft.

Plus Ein Jubiläum der Feuerwehr, ein Kuchenparadies des Frauenbunds und eine ganz besondere Aktion mit 350 Kaffeekannen waren die Höhepunkte in Dinkelscherben.

Von Michael Kalb

Nach zwei Jahren Pause fand in Dinkelscherben endlich wieder ein Maimarkt statt. Viele bunte Marktstände, eine kleine Oldtimer-Show, eine Hüpfburg und Bungee-Jumping für Kinder sowie ein verkaufsoffener Sonntag der lokalen Geschäfte waren geboten.



Auch die örtlichen Vereine beteiligten sich. So präsentierte der Frauenbund wieder ein Kuchenparadies im Pfarrzentrum, das Heimatmuseum im Zehentstadel war geöffnet und der Förderverein Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen lieferte mit seiner "Kaffeekannen-Aktion" einen Hingucker. Familie Hübner, die ehemaligen Betreiber des Cafés mit Bäckerei Kindler, sammelte 350 Kaffeekannen in 14 Jahren. Diese kuriose Sammlung wurde nun zugunsten des Fördervereins verkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .