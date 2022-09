Eine Million Euro für Strom und Gas: Dinkelscherben beschließt Sparprogramm

Plus Dinkelscherben muss wohl etwa 700.000 Euro mehr für Strom und Gas zahlen als bisher. Dabei ist der Markt schon jetzt knapp bei Kasse. Nun wurden Sparmaßnahmen beschlossen.

Es ist ein Preisschock für die Gemeinde. Eine Million Euro für Strom und Gas – damit ist aktuell zu rechnen, erklärt Bürgermeister Edgar Kalb. Das gehe aus aktuellen Ergebnissen der Stromausschreibung hervor. Für Dinkelscherben bedeutet das: Im kommenden Jahr müssen bei gleichem Verbrauch rund 700.000 Euro mehr für Energie bezahlt werden als bisher. "Wir stehen da vor einer großen Herausforderung", stellt der Bürgermeister klar. Denn schon jetzt ist Dinkelscherben knapp bei Kasse.