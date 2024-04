Dinkelscherben

Eine Sportlerehrung mit Überraschungen in Dinkelscherben

Die besten Sportler wurden jetzt bei der Sportlerehrung in Dinkelscherben mit Urkunden ausgezeichnet.

Plus Dinkelscherben und Zusmarshausen ehren ihre besten Sportlerinnen und Sportler. Stark vertreten waren vor allem die Leichtathleten.

Von Diana Dontsul

Die erfolgreichsten Sportler aus Dinkelscherben und Zusmarshausen sind vor Kurzem in Dinkelscherben geehrt worden. Bürgermeister Edgar Kalb und sein Zusser Kollege Bernhard Uhl nahmen die Auszeichnungen vor. Für gute Stimmung sorgten an diesem Abend unter anderem auch die Cheerleader aus Oberschöneberg mit ihren beiden Auftritten. Außerdem gab es eine Überraschung: Ein altbekanntes Mitglied des Fußballvereins Dinkelscherben kam vorbei: Julian Kania, der jetzt für den 1. FC Nürnberg spielt, besuchte seine alten Freunde und Trainer und beantwortete ein paar Fragen zum Verein und zum Fußball in der Profiliga. Zusätzlich zu den Urkunden erhielten die geehrten Sportler Gutscheine im Wert von 15 Euro.

Geehrt wurden die Bogenschützen vom BSC Lindach Luise und Maximilian Danz, Oliver Hackenspiel, Maximilian Rehm, Erwin Schnürrlein, Michelle Reineke, Werner Kirchner, Timo Morasch, Renate Lehmberg, Rolf Anton, Klaus Möritz, Mia und Elke Frey, Ernst Mauke, Lena Hörmann, Claus Riedel, Simon Mayr, Robert Hofmann, Silvio Weser, Stefan Murza, Sabine Gunst, Jürgen Hanger, Sandra Lehmberg, Nils Gutberlett.

