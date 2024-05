Einkauf im Supermarkt: Danach war das Auto zerkrazt

Die Polizei geht von einer Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Dinkelscherben aus.

Eines ist sicher: So hatte eine 59-jährige Autobesitzerin ihren Wagen nicht verlassen, wie sie ihn nach einem Besuch im Edeka-Supermarkt in Dinkelscherben wieder vorfand. Nach dem Einkauf am Samstag gegen 9.30 Uhr war die Fahrerseite an ihrem Golf stark zerkratzt. Die Polizei in Zusmarshausen geht von einem Unfall mit anschließender Unfallflucht aus und sucht nun nach Zeugen. Die können sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 08291/18900 melden. (AZ)

