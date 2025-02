Einkehrtag im Exerzitienhaus

Die Katholische Landvolkbewegung Dinkelscherben lädt zum Einkehrtag nach Leitershofen ein. Dieses Jahr wird Kolpingpräses Wolfgang Kretschmer mit dem Thema „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ durch den Bildungstag führen. Dieser Satz des Religionsphilosophen Martin Buber (1878-1965) bringt die Bedeutung von guten Beziehungen auf den Punkt. Sie helfen dem Menschen, dass er als Mensch wachsen kann. Dieser Tag soll dazu beitragen, dass der Umgang mit anderen und sich selbst achtsamer wird. Zu diesem Tag gehören Impulse zum Nachdenken, Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen, gemeinsames Singen, meditative Elemente sowie eine Eucharistiefeier zum Abschluss. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Er findet am Donnerstag, 6. März, von 9 bis 16.30 Uhr statt. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldungen nimmt Regina Schmid unter Telefon 08238/4884 oder 0151/22504731, oder per E-Mail an reginaschmid434@gmail.com entgegen. Die Kosten für die Verpflegung im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen belaufen sich auf 22,50 Euro.

