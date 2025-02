Einschätzung Michael kalb

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeiten zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Seit Jahren beschäftigt das Thema der Zeitzeugen rund um die letzten Jahre der Nazizeit, des Kriegsendes und des Neuanfangs nach 1945 den Filmemacher und Produzenten Michael Kalb aus Dinkelscherben. Die Erlebnisse von Heinz und Günther Barisch hat er gemeinsam mit Timian Hopf im Film „Die letzten Zeitzeugen“ festgehalten und ist mit den beiden sogar in deren ehemalige Heimat im früheren Oberschlesien gereist.

Doch alle Zeitzeugen von damals sind inzwischen alte Menschen. Wie kann Erinnerungsarbeit aus Sicht des Filmemachers weitergehen, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, die davon berichten können? Michael Kalb sagt, dass Zeitzeugen, die noch selbst vom Erlebten wie den Gräueltaten der NS-Zeit oder der Stimmung und Atmosphäre dieser Zeit erzählen können, eine besondere Authentizität und Glaubwürdigkeit haben. „Mit ihrem Wegfallen geht dies leider ein Stück verloren. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo Parteien und Populisten wieder beginnen, Geschichte zu relativieren oder gar zu leugnen, fehlen sie somit als starker Gegenpol.“

„Bei meinen Gesprächen mit den vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für unser Projekt spürte ich auch diese direkte Nähe und Betroffenheit zum Erzählten. Das persönliche Gespräch kann meiner Meinung nach kein Film, Text oder Bild ersetzen. Wir lernen am besten voneinander, indem wir miteinander sprechen. Meine Filme versuchen, hier noch zu vermitteln und zu konservieren, was möglich ist“, sagt er. Der Film „Die letzten Zeitzeugen“ wird am Mittwoch, 5. Februar, um 19.30 Uhr, im Rathausstadel Dinkelscherben gezeigt, der Eintritt ist frei. Am Tag darauf, Donnerstag, 6. Februar, ist am selben Ort und zur selben Zeit der Film „Heute ist das gestern von morgen“ zu sehen, den Kalb produziert hat und der ebenfalls das Thema Erinnerungsarbeit zum Inhalt hat. Dieser Film ist außerdem jederzeit über die Streamingdienste WOW, Magenta TV und HISTORY Play zum Abruf bereit.