Eltern müssen mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Dinkelscherben bezahlen

Plus Steigende Beiträge für die Kindergärten in Dinkelscherben empören viele Eltern. Jetzt hat die Gemeinde erklärt, wie die Erhöhungen zustande kamen.

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Dinkelscherben ist nicht gut, erklärt Bürgermeister Edgar Kalb: „Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das erstmal nicht besser wird.“ Darunter leiden auch Eltern, deren Kinder einen der drei Kindergärten in Dinkelscherben besuchen. Die Beiträge, die sie dafür zahlen müssen, sind zum 1. April gestiegen. Schon im September wurden sie erhöht. Bei einer öffentlichen Sitzung hat der Marktgemeinderat nun erklärt, weshalb die Beiträge angehoben wurden.

Grund dafür seien vor allem die sinkenden Einnahmen der Gemeinde. Wegen Betriebsschließungen etwa seien die Einnahmen der Gemeinde durch Gewerbesteuern zurückgegangen. Auch andere Steuereinnahmen seien gesunken, etwa wegen Ausgleichzahlungen der Corona-Pandemie. Die Ausgaben steigen aber weiterhin. So muss etwa für Personal oder Energie mehr gezahlt werden. „Die Finanzierung der Kindergärten gehört zu den drei größten Ausgaben der Gemeinde“, erklärt Anja Zott von der Finanzverwaltung. Die Marktgemeinde hat daher die freiwillige Beteiligung an den Kindergartenbeiträgen gekürzt.