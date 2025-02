Erstes Schachturnier an der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben

Seit letztem Schuljahr gibt es einen wahren Schachhype am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Dinkelscherben. Er ging weit über die Schach AG hinaus. Seit diesem Schuljahr wird nicht nur eine zweite Schach AG angeboten, sondern auch das erste schulinterne Schachturnier ausgerichtet. Die Vorfreude und Spannung auf das Turnier waren groß und die Anmeldungen kamen zahlreich. Nach drei Spielrunden und absoluter Stille, unterbrochen nur von einem gelegentlichen leisen „Schach“, stand der Sieger der Klassen 3 und 4 fest. Bei den Älteren musste der zweite und dritte Platz noch in einem Stechen ausgespielt werden, bevor die Pokale übergeben werden konnten. Die Organisatoren Susanne Bulmer, Annika Röder, Nikola Zechel und Sebastian Aufheimer konnten ein großartiges Fazit ziehen und einen Ausblick geben: Es war nur das erste von vielen zukünftigen Turnieren.

