Der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen wird seit 65 Jahren vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Jährlich nehmen rund 600.000 Schülerinnen und Schüler daran teil. Der Wettbewerb soll möglichst viele Kinder zum Lesen animieren. An der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben gaben insgesamt vier mutige Vorleser und eine Vorleserin ihr Bestes: Jessica Reinhold, Azem Shurdhaj, Souhaib Alkashshash, Nikita Karpuk und Bastian Kliem. Mucksmäuschenstill war es in der voll besetzten Aula. So beeindruckt waren die Zuhörenden von den klangvollen Vorträgen ihrer Mitschüler. Voller Begeisterung und Respekt wurde auch den Dreien gelauscht, die erst seit Kurzem in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben und sich von Sprachhürden nicht einschüchtern ließen.

Bewertet wurden alle von einer hochkarätigen und erfahrenen Jury: Schülersprecherin Talisha Hertz, Dr. Carolin Gutberlett als Elternbeiratsvorsitzende, Kristina Greb und Ramona Ammann als Vertreterinnen des Elternbeirats, der ehemalige Schulleiter Manfred Hörmann sowie Werner Schmidt als Vertreter der Gemeindebücherei Dinkelscherben. Es war ein langes Zittern, bis der erste Platz endlich feststand. Azem Shurdhaj konnte sich am Ende durchsetzen. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er zum Schulsieger gekürt wurde. Für ihn geht es im Januar in die nächste Runde.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von den Schülerinnen und Schülern der Bandklassen-Gruppierungen der Klassen 5 bis 9 unter Leitung von Simone Eisenbarth und Bernhard Blaschke-Wenisch. Seit September 2020 nimmt die Schule am Projekt klasse.im.puls teil. Für ihre musikalischen Beiträge wurden sie ebenso wie die Vorlesenden mit gebührendem Beifall belohnt.

