Windräder im Wald bei Ettelried? - Verein fürchtet schlimme Folgen für die Natur

Plus Mitten im Wald bei Ettelried könnten riesige Windräder gebaut werden. Im Dinkelscherber Ortsteil soll nun eine Ausstellung zeigen, was das für die Tiere bedeutet.

Immer wieder war der eigentlich beschauliche Ortsteil von Dinkelscherben zuletzt in den Schlagzeilen. Die Protest-Plakate vieler Ettelrieder waren zu sehen. Das Dorf wurde zum Sinnbild des Widerstands von Anwohnern gegen riesige Windkraftanlagen vor der Haustüre. Nicht immer wurden ihre Argumente richtig wiedergegeben, ärgert sich Laura Kollmann, Vorsitzende des Vereins "Lebenswerte Reischenau". Es gehe nicht darum, Windkraft grundsätzlich zu verteufeln, sondern darum, die Natur zu schützen, sagt sie. Nun hat der Verein eine Ausstellung ins Leben gerufen, die zeigen soll, welche Folgen Windkraft im Wald haben kann.