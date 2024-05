Fäaschtbänkler eröffnen Bezirksmusikfest in Dinkelscherben

Mit ausgelassener Partystimmung haben die Fäaschtbänkler und Blowing Doozy am Donnerstagabend das Bezirksmusikfest in Dinkelscherben eröffnet.

Rund 2700 Menschen aus Nah und Fern fanden den Weg in das Festzelt an der Zusam, um mit der Dinkelscherber Musikvereinigung die Eröffnung des Festes zu feiern. Ein hauptsächlich junges und größtenteils in Tracht gekleidetes Publikum ließ sich von den poppigen Brass-Sounds der beiden Bands mitreißen. Zunächst begeisterten Blowing Doozy, eine Brass-Band aus Klagenfurt, das Publikum mit ihren virtuosen Arrangements bekannter Popsongs.

Partystimmung zum Auftakt des Bezirksmusikfests in Dinkelscherben

Dass einer der beiden Saxophonisten des Quartetts krankheitsbedingt ausfiel, nahmen die Musiker mit Humor: Stolz präsentierte Frontmann Raphael Niederer das Soundpult, in das die Band nach eigenen Angaben ihren kranken Saxophonist Stephan Lerchbaumer gequetscht hat – dass seine Sounds vom Band kamen, tat der Partystimmung im Zelt jedoch keinen Abbruch.

Nach dem Auftritt hieß die Gemeinschaft der Feierwütigen mit ohrenbetäubendem Jubel die Headliner des Abends, die Fäaschtbänkler willkommen. Vielfach wurden Hände in Form des Bandlogos, einem Herz mit zwei Hörnern, in die Luft gereckt und das Publikum sang, klatschte und tanzte eifrig zu „Fäschti“-Hits wie „Humpa Humpa“, „Can You English please“ und „Partyplanet“.

Die Fäaschtbänkler stellten ihr Talent unter Beweis

Nach einer zwanzigminütigen Zwischenpause bespielte die Band eine kleinere Bühne in der Zeltmitte und ließ es sich nicht nehmen, durch die feiernde Menge hindurch auf die Hauptbühne zurückzugehen. Die Fäaschtbänkler stellten ihr Talent als Multiinstrumentalisten unter Beweis, indem sie zwischen den Liedern immer wieder ihre Instrumente tauschten.

Ihren Erfolg in der Blasmusikszene verdanken die Fäaschtbänkler nicht zuletzt ihren vier Medleys, in denen sie innerhalb weniger Minuten über zwanzig verschiedene Musikstile zum Besten geben – natürlich durften diese vor einem Publikum, in dem sich viele Musikanten befinden, nicht fehlen.

