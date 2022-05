Fahrer eines rotes Auto begeht in Dinkelscherben Unfallflucht

Ein weißer Kia wird von einem Unbekannten in der Zusamstraße angefahren. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Einen geparkten weißen Kia hat in der Zusamstraße in Dinkelscherben ein Unbekannter beschädigt. Der Unfall muss laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 23. und 29. April passiert sein.

Offensichtlich fuhr ein Unbekannter mit einem roten Fahrzeug gegen den geparkten Kia und beschädigte diesen an der linken vorderen Stoßstange. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0, zu melden. (thia)