Fahrer im gelben Lieferwagen begeht Unfallflucht bei Dinkelscherben

Ein gelber Lieferwagen kommt einem 74-Jährigen zwischen Uttenhofen und Dinkelscherben viel zu nahe. Obwohl er ihn streift, fährt er einfach weiter.

Um Haaresbreite wäre ein 74-Jähriger am Donnerstag mit seinem Opel-Grandland frontal mit einem Lieferwagen zusammengestoßen. Der Senior war um 15.50 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Uttenhofen und Dinkelscherben unterwegs.

Plötzlich kam dem 74-Jährigen zwischen den beiden Einfahrten in Richtung Oberschöneberg ein gelber Lieferwagen entgegen, der laut seiner Aussage viel zu weit links fuhr. Obwohl der Transporter seinen Opel streifte, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Am Wagen des 74-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeuge des Unfalls könnte laut Polizei der Fahrer eines weinroten Lkw gewesen sein, der wie der Unfallverursacher in Richtung Uttenhofen fuhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)