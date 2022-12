Fahrzeuge touchieren sich im Begegnungsverkehr

Den nötigen Abstand nicht eingehalten haben ein Autofahrer und eine Autofahrerin am Freitag in Ustersbach. Es kam zu einer Fahrzeugberührung.

Unfall auf einer engen Straße: Am Freitag, 16. Dezember, gegen 17.25 Uhr, fuhr ein 30 Jahre alter Autolenker die Ustersbacher Straße von Ustersbach kommend Richtung Dinkelscherben. Diesem kam am Ortsschild Dinkelscherben ein Wagen mit einer 35-jährigen Frau am Steuer entgegen. Die Fahrbahn ist am Ortseingang Dinkelscherben nicht sehr breit und war infolge des Schneefalls noch weiter verengt, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge touchierten sich aufgrund dessen mit den jeweiligen Außenspiegeln, so dass hierbei ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. (jah)

