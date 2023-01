Fairer Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei

Ein 51-Jähriger baut in Dinkelscherben einen kleinen Unfall. Dass der Mann den Vorfall meldet, ist laut Polizei keine Selbstverständlichkeit.

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Auto gegen den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs gefahren, berichtet die Polizei. Am Montag gegen 7.45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu dem kleinen Unfall. Der Verursacher meldetet sich danach bei der Polizei in Zusmarshausen, sodass ein eventueller Schaden reguliert werden kann. Dass ein so vorbildliches Verhalten nicht die Regel ist, zeigen etliche, ähnlich gelagerte Verkehrsunfälle, berichtet die Polizei. Oftmals bleiben die Besitzer der geparkten Fahrzeuge auf ihrem Schaden sitzen, weil sich der Unfallverursacher nicht meldet. (kinp)