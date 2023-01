Falsches Gewinnspiel: Betrüger erbeuten mehr als 20.000 Euro

Einem 68-Jährigen aus Dinkelscherben wird vorgegaukelt, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Tatsächlich hat er nun aber über 20.000 Euro weniger auf dem Konto.

Zunächst hatte er sich über diesen Anruf gefreut: Ein 68-Jähriger aus Dinkelscherben erfuhr am Telefon, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Inzwischen ist allerdings klar, dass es dieses Gewinnspiel nicht gibt – und der Mann eine Menge Geld verloren hat. Laut Polizei liegt der Schaden bei mehr als 20.000 Euro.

Mann aus Dillingen hat Tausende Euro an Betrüger überwiesen

Nach dem Bericht der Beamten klingelte das Telefon des Dinkelscherbener am 23. Dezember. Die Betrüger gaben an, dass der 68-Jährigen 58.000 Euro ausgezahlt bekommen soll. Als Beweis sollte der Mann eine Internetseite aufrufen, auf welcher er seinen Kontostand sehen könne. Dort wurde ihm der Gewinn fälschlicherweise bestätigt. Er müsse vorab allerdings 200 Euro auf ein Konto überweisen, welches ihm der Täter nannte. Einige Tage später sollten erneut 5000 Euro überwiesen werden. Der 68-Jährige folgte den Anweisungen der Betrüger. Die witterten offenbar ein gutes Geschäft. Denn auch in den darauffolgenden Tagen baten sie den gutgläubigen 68-Jährigen erneut um Überweisungen von mehreren tausend Euro.

Inzwischen fehlt von den Betrügern jede Spur. Der 68-Jährige blieb bislang auf dem Schaden sitzen. Seinen angeblichen Gewinn hat er nie erhalten, berichtet die Polizei. (kinp)