Ferdinand Kraus für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet

Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Zusameck Dinkelscherben blickte der Erste Schützenmeister Manfred Berchtold auf ein erfolgreiches Sportjahr zurück. Besonders hob der Jugendleiter Alexander Schaller den dritten Platz der Schützenjugend des Reischenaupokals hervor. Besonders stolz ist Sportwart Alexander Enderle über den Gewinn des Zusameckpokals durch Felix Wenisch. Die beiden Schützenkönige Daniel Langemair (Jugend) und Alexander Enderle (Schützen- und Altersklasse) wurden ebenfalls nochmals gekürt.

Neben den sportlichen Erfolgen konnte Kassier Achim Winterstein eine ausgeglichene Kasse vorweisen und somit die Vorstandschaft einstimmig entlastet werden. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Ferdinand Kraus erhielt für 70 Jahre Mitgliedschaft im Gau Augsburg und dem BSSB und 72 Jahre Vereinsmitgliedschaft eine besondere Auszeichnung und durfte die Ehrenuhrkunde im Empfang nehmen. Berchtold lobte Kraus für seine stets tatkräftige Unterstützung und aktiven Vereinsaktivitäten. Weiter wurden ausgezeichnet für zehn Jahre im Verein Simon Marx, Laura Herz und, Alexa Hirsch, für 25 Jahre Bianca Enderle sowie für 40 Jahre Manfred Berchtold. Darüber hinaus wurden die Vereinsmeister ausgezeichnet. In der Jugendklasse belegten die ersten Plätze: Felix Wenisch (1.), Susanne Kyrmayr (2.) und Elora Jung (3.); in der Schützenklasse: Simon Marx (1.), Alexander Schaller (2.) und Andreas Kalb (3.); Pistole: Paul Schreiber (1.), Alexander Enderle (2.), Maximo Gargano (3.); in der Altersklasse: Hubert Luible (1.), Anton Leitenmaier (2.) und Paul Schmid (3.).

