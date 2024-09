Feuerwehr muss wegen Altöl in Papiertonne ausrücken

Die Polizei sucht einen Umweltsünder, der in Dinkelscherben Altöl illegal entsorgt hat. Demnach sollte am Montagvormittag eine Altpapiertonne im Bereich der Kellerbergstraße durch eine Abfallentsorgungsfirma geleert werden. Das Problem: Dabei trat Altöl bei der Entleerung der Tonne aus. Das Altöl auf der Straße wurde durch die Feuerwehr Dinkelscherben gebunden. Am Entsorgungsfahrzeug entstand kein Sachschaden. Der Verursacher muss noch ermittelt werden, berichtet die Polizei. (kinp)