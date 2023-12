Firma Witty spendet für die Kartei der Not

Die Beschäftigten der Firma Witty in Dinkelscherben hatten eine gute Idee und die Geschäftsführung unterstützte die Aktion.

Eine Spende im Wert von 7.000 Euro hat die Kartei der Not, das Leserhilfwerk unserer Zeitung, von der Firma Witty aus Dinkelscherben erhalten. Bewegt durch die wachsende Armut und Wohnungsnot starteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hygienespezialisten auch in diesem Jahr eine Spendenaktion.

Stolze 3.500 Euro hatten die Beschäftigten gesammelt und die Geschäftsführung hat den Betrag dann auf 7000 Euro verdoppelt. „Wir sind stolz auf die große Spendenbereitschaft unserer Mitarbeitenden und es motiviert uns, dass unsere Spende zu 100 Prozent den Betroffenen zu Gute kommt“, sagte Witty-Geschäftsführer Thilo Schindler bei der Überreichung des Spendenschecks an Arnd Hansen, Geschäftsführer der Stiftung Kartei der Not. Seit 1965 unterstützt das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Soziales Engagement wird bei Witty in Dinkelscherben groß geschrieben

Soziales Engagement hat bei der Firma Witty Tradition: Mit dem Witty-Jugendförderpreis und Spendenaktionen zu Gunsten bedürftiger Menschen sind in den letzten 15 Jahren Spenden im Wert von über 180.000 Euro an gemeinnützige Initiativen im Großraum Augsburg geflossen. (AZ)