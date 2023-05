Dinkelscherben

Flanieren auf dem Maimarkt Dinkelscherben bei Traumwetter

Bei schönstem Frühlingswetter fand in Dinkelscherben der Maimarkt statt.

Am Sonntag fand in Dinkelscherben bei schönstem Frühlingswetter der Maimarkt in der Augsburger Straße statt.

Neben vielen bunten Marktständen luden auch einige lokale Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Für Kinder gab es Mini-Bungee-Jumping, das Bayerische Rote Kreuz war mit einem Infostand präsent und Marcus Biber drechselte live verschiedene Holzkreationen. Mit dem Rätsel „Wer kennt Dinkelscherben wirklich?“ testete der Wirtschaftsförderverein die Ortskenntnisse der Besucher und verloste dabei tolle Preise. Der TSV Dinkelscherben mit der Abteilung Jugendfußball und die Bogenschützen Lindach präsentierten sich mit Aktionsständen und der Frauenbund lud zum Kuchenparadies im Pfarrzentrum ein. Ein paar Stationen weiter, in der Aula der Mittelschule, spielte das Nachwuchsorchester der Musikvereinigung gemeinsam mit der Bläser- und Streicherschule Dinkelscherben ein Gratiskonzert.

