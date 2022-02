Dinkelscherben

vor 1 Min.

Ford-Fahrer missachtet in Dinkelscherben Stoppschild und verursacht Unfall

Nicht auf das Stoppschild geachtet hat ein 43-jähriger Ford-Fahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht in Dinkelscherben.

Ein 43-Jähriger will kurz nach Mitternacht in Dinkelscherben in die Burggasse fahren. Das Stoppschild an der Kreuzung ignoriert er jedoch.

Nicht auf das Stoppschild geachtet hat ein 43-Jähriger Ford-Fahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht in Dinkelscherben. Der Mann war um 0.05 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Augsburger Straße/Marktstraße geradeaus weiter in die Burggasse fahren. 43-Jähriger missachtete das Stoppschild in Dinkelscherben Dabei übersah er laut Polizei eine aus Häder kommende 21-jährige Dacia-Fahrerin. Der Ford-Fahrer hätte durch das Stoppzeichen warten müssen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge in Kreuzungsmitte entstand ein Gesamtsachschaden von 5500 Euro. (thia)

Themen folgen