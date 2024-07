Frau touchiert beim Ausweichen ein anderes Fahrzeug mit ihrem Wagen

Vermutlich viel los war rund um das Panoramabad in Dinkelscherben am vergangenen Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 19 Uhr eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen die Burggasse in Dinkelscherben von der Ortsmitte kommend Richtung Panoramabad. Da der Frau ein Auto entgegenkam, wollte sie in eine Lücke zwischen zwei geparkten Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand ausweichen. Dabei schätzte sie den Abstand wohl falsch ein und touchierte eines der geparkten Fahrzeuge leicht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (jah)

