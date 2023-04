Dinkelscherben

10:41 Uhr

Frau "übt" in Dinkelscherben ohne Führerschein für die Fahrprüfung

Verkehrskontrolle. Eine Streife des Gefahrguttrupps der VPI Augsburg kontrollierte einen Lkw. Für diesen endete die Fahrt vorerst in der Werkstatt.

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Sonntag erwischte die Polizei eine Fahrerin ohne Führerschein in Dinkelscherben. Sie gab an, mit einem Fahrlehrer zu üben.

In der Nacht auf Sonntag kontrollierte die Polizei gegen 1 Uhr nachts eine 24-jährige Mercedesfahrerin auf der Dinkelscherbener Straße. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein hatte. Laut Polizei gab sie an, dass sie für die Fahrschule üben wollte. Der Beifahrer und gleichzeitig Halter des Fahrzeugs agierte hier als „Hobbyfahrlehrer“. Auch ihm droht jetzt als Halter eine Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (dav)

Themen folgen