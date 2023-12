Frauenbund verkauft Adventskränze für den guten Zweck

Auf dem Adventsbasar im Pfarrheim in Dinkelscherben gibt es am Samstag selbst gemachte Adventsdeko, Gestecke und Kränze vom Frauenbund.

Zum ersten Advent bietet der katholische Frauenbund in Dinkelscherben wieder selbst gemachte Adventskränze, weihnachtliche Gestecke und viel Dekoratives für die Adventszeit an. Christl Mayr, Luise Eymüller, Maria Mittermeier, Karin Schubaur und Heidi Beßle (von links) haben auch in diesem Jahr fleißig für den guten Zweck gewerkelt. Das Ergebnis ist am heutigen Samstag im Pfarrheim in Dinkelscherben zu sehen. Von 14 bis 19 Uhr findet hier ein Adventsbasar statt. Der Erlös soll später gespendet werden. (AZ)