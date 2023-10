Dinkelscherben

18:30 Uhr

Fünf Hunde aus Dinkelscherben kommen ins Tierheim: Ihre Zukunft ist ungewiss

Plus In Dinkelscherben wurden einem Mann fünf Hunde weggenommen, weil sie im Ort frei herumgelaufen waren. Das sagt eine Hundetrainerin zur Gefährdung von Kindern.

Fürs Erste ist Ruhe in Dinkelscherben eingekehrt. Fünf frei laufende Hunde hatten Kinder auf dem Schulweg verängstigt. Die Sorge der Eltern war nicht unbegründet, ein Hund biss vor wenigen Tagen eine Frau ins Bein. Diese Eskalation habe die Gemeinde veranlasst, dem Besitzer das kleine Rudel wegzunehmen, sagt Bürgermeister Edgar Kalb. Er ist jetzt froh, dass das Thema vom Tisch sei – zumindest vorerst. Es gibt nämlich einige Fragen: Will der Besitzer seine Hunde zurück? Unter welchen Umständen würde er sie wiederbekommen?

Seit Monaten erreichten die Gemeinde Dinkelscherben Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, dass im Osten der Gemeinde drei junge Labradore und zwei ausgewachsene Tiere ausbüxten und umherliefen. Es gab laut Polizei mehrere Einsätze, zum Beispiel, als Hühner gerissen wurden. Als Erstes habe die Gemeinde mit dem Besitzer mehrfach gesprochen, berichtet Kalb. Als das nichts brachte, habe das Ordnungsamt unter Androhung eines Bußgeldes von 1000 Euro den 39-Jährigen aufgefordert, die Lage in den Griff zu bekommen und das Grundstück so zu sichern, dass die Vierbeiner nicht mehr ausbüxen können. Doch der Mann habe weder bezahlt noch den Eindruck vermittelt, dass sich etwas bessere, so der Bürgermeister. Der 39-Jährige habe den Zaun zwar erhöht, doch die Tiere seien darüber gesprungen, bestätigt Polizeihauptkommissar Achim Winterstein. Er kann sich in seiner Dienstzeit an einen ähnlichen Fall nicht erinnern. Er kann die Aufregung gut verstehen. Es gebe nun mal Menschen, die Angst vor Hunden haben und in Panik geraten, wenn diese auf sie zulaufen.

