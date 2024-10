Die Katholische Kirche in Dinkelscherben feiert am 13. Oktober den Gedenktag des heiligen Simpert, einer der drei Augsburger Bistums-Patrone. Er zählt zu den bedeutendsten Augsburger Bischöfen. In die Zeit seines Episkopats (778 bis 807) fällt unter anderem die Weihe des Augsburger Doms. In Erinnerung an das 1200-jährige Jubiläum der Bischofsweihe erhielt die neue Dinkelscherbener Kirche 1978/79 das Patronat des heiligen Simpert. Anlässlich des Simpert-Festes am 13. Oktober, 10 Uhr, gestalten der Dinkelscherbener Kirchenchor, Orgel und Orchester den Festgottesdienst mit der Windhaager Messe von Anton Bruckner. Anton Bruckner (1824-1896) kam vor 200 Jahren in Oberösterreich zur Welt. (AZ)