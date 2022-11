Dinkelscherben

07:30 Uhr

Gefahr auf dem Kaiserberg: Einige Bäume müssen weg

Plus Ein Ast fällt aus acht Metern Höhe auf eine Gruppe von Schülern. Ernsthaft verletzt wird zum Glück niemand. Doch der Vorfall zeigt: Auf dem Kaiserberg besteht Handlungsbedarf.

Von Philipp Kinne

Dass nicht noch mehr passiert ist, war wohl Glück im Unglück. Im Oktober stürzte ein Ast von einem Baum auf dem Kaiserberg auf einen Schüler. Am Wandertag sind die Kinder der Mittelschule in Dinkelscherben zur Burgkapelle gelaufen als plötzlich ein Ast aus etwa acht Metern Höhe herunterkrachte. Der schwere Ast streifte den Schüler am Arm, alle anderen kamen mit dem Schrecken davon, berichtete ein Lehrer. Der Vorfall zeigt: Auf dem Kaiserberg ist es aktuell nicht sicher. Deshalb sollen nun einige Bäume gestutzt oder gefällt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

