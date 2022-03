Geflüchtete Familie aus der Ukraine findet in Häder ein neues Zuhause

Plus Stefan Rottmair aus dem Dinkelscherber Ortsteil Häder hat eine Familie aus der Ukraine aufgenommen. Er sagt: "Auf dem Land ist doch genug Platz."

Der Krieg kam plötzlich, erinnert sich Rita. Die 43-jährige Ukrainerin musste ihre Heimat über Nacht verlassen. Um fünf Uhr morgens schlugen Bomben ein, erzählt sie. Zusammen mit ihrem Ehemann, den beiden Söhnen und ihrer Mutter begann die Flucht. Mittlerweile sitzt Rita in einem gemütlichen Wohnzimmer im Dinkelscherber Ortsteil Häder. In Sicherheit. Stefan Rottmair hat die kleine Familie bei sich aufgenommen - und kämpft seitdem mit den Behörden.