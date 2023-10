Gemeinsam gegen die Angst: Selbsthilfegruppen stellen sich vor

Eine psychische Krankheit ist für die Betroffenen und deren Angehörige eine Herausforderung. Bei einem Aktionstag in Dinkelscherben gibt es Informationen und Hilfe.

Der Verein „Lebenskreis Dinkelscherben“ beteilligt sich mit einer Aktion an der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit. Am Freitag, 13. Oktober, geht es im Pfarrsaal Dinkelscherben von 17 bis 20 Uhr unter dem Motto „Gemeinsam Angst und Depression das Gewicht nehmen – Selbsthilfe vor Ort stellt sich vor“ um Gruppen, in denen sich Betroffene gegenseitig unterstützen.

Hier werden Anghörige und Betroffene beraten

Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Selbsthilfegruppe „Depression und Angst – Balance“ aus Dinkelscherben. Die Gründerin der Gruppe ist Erna Pleyer. „Vor 10 Jahren wollte mich selber einer Gruppe anschließen, es gab aber keine“, erzählt sie. „Die Koordinatorin für Selbsthilfegruppen schlug vor, selber eine aufzuziehen, und das tat ich auch. " 2013 startete die Gruppe mit elf Teilnehmern. Und damit begann eine Erfolgsgeschichte. „Viele sind schon lange dabei. Das Gute an der Selbsthilfe ist, dass man seine eigenen Gefühle äußern kann, ohne dass man von den anderen schief angeschaut wird. Auch bei Suizidgedanken erschrickt niemand und man wird nicht gleich bewertet. Alle wissen, dass das einfach dazugehört." Ein Arzt helfe, dass man leben könne. Die Selbsthilfegruppe zeige, wie man leben könne durch die Erfahrungen und Tipps der anderen, erklärt die Initiatorin.

Wo Menschen mit Depressionen Hilfe finden 1 / 3 Zurück Vorwärts Informationen über Depression für junge Menschen und deren Familien und Freunde finden sich auf dem Portal Fideo. Eine E-Mail-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche ist unter u25-deutschland.de möglich. Beratungsstellen vor Ort findet man mithilfe des Portals Dajeb. Auch die Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon 116 111, ist eine gute Anlaufstelle, um sich zumindest einmal alles von der Seele zu reden.

Unabhängig vom Alter helfen diese Anlaufstellen weiter: Viele Informationen finden sowohl Betroffene als auch Angehörige bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ; dort gibt es auch einen Selbsttest, der dabei helfen will, eine Depression bei sich selbst besser zu erkennen. Wer Fragen zur Erkrankung hat und Anlaufstellen in seiner Nähe sucht, kann auch das Info-Telefon der Depressionshilfe anrufen unter der Nummer 0800/33 44 533 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr). Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle, wenn ein Verd acht auf eine Depression besteht.

Wer sich in einer akuten Krise befindet, wendet sich an den behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten oder an die nächste psychiatrische Klinik. Das Universitätsklinikum Augsburg hat eine psychiatrisch-psychotherapeutische Notaufnahme. In einer akuten Krise sollte sich niemand scheuen, den Notarzt unter 112 zu holen. Auch Angehörige sollten den Notarzt rufen, wenn sie den Eindruck haben, dass eine akute Krise vorliegt. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Nummern 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.



Mittlerweile ist die gelernte Krankenschwester Erna Pleyer auch sehr engagiert im „Lebenskreis Dinkelscherben“, einem Verein, der Institutionen und Angebote im psychosozialen Bereich unterstützt. „Im Rahmen der Woche der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit wollen wir ein Zeichen für die Akzeptanz psychischer Erkrankungen setzen“, sagt Elisa Spatz, die Vorsitzende des Lebenskreises. Immerhin erfüllen bundesweit mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentengebrauch. Für die knapp 18 Millionen Betroffenen und ihre Angehörigen ist eine psychische Erkrankung mit massivem Leid verbunden und führt oft zu schwerwiegenden Einschränkungen im sozialen und beruflichen Leben.

Wissenswertes zu psychischen Erkrankungen 1 / 6 Zurück Vorwärts Psychische Erkrankungen bergen ein unterschiedliches Risiko: Ein Depressiver kann für ein Unternehmen Ausfall und verpasste Termine bedeuten. Die Erkrankung verläuft meist phasisch. Manisch Kranke können unsinnige Käufe tätigen und einen Größenwahn ausbilden. Bei bekannteren Erkrankungen wie der Depression seien laut der ISM-Professorin Nicole Joisten negative Reaktionen seltener.

Die Darstellung psychischer Erkrankungen in den Medien hat Einfluss auf den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema. Wenn berühmte Sportler ihre Erkrankung öffentlich machten, zeige das, dass Betroffene auch leistungsfähige Phasen erlebten. Das fördere die Akzeptanz, sagt Joisten.

Möchten Betroffene sich an den Betriebsarzt wenden, sollten sie Folgendes beachten: Ein Betriebsarzt kann von der Schweigepflicht gegenüber dem Unternehmen entbunden sein.

Burnout ist im klassischen Sinne keine Krankheit. Es kann aber den Übergang in eine manifeste psychische Erkrankung darstellen.

Den Einfluss des Präsentismus auf die Wirtschaft schätzt man größer, als den des Absentismus, sagt Matthias Weisbrod. Präsentismus meint: Betroffene gehen krank zur Arbeit, weil sie eine Verpflichtung spüren oder sich selbst stigmatisieren. Sie haben aber Schwierigkeiten, Leistung zu bringen. Absentismus meint: Erkrankte erhalten eine Krankschreibung und bleiben zu Hause.

Vier von zehn Deutschen erkranken irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer psychischen Erkrankung. (lesa)

Aktionstag in Dinkelscherben am 13. Oktober

Am 13. Oktober gibt es im Pfarrsaal Fachvorträge und kurze Impuls-Übungen für Betroffene und Angehörige psychisch Kranker. Außerdem stellen sich Selbsthilfegruppen vor, Musik- und Kunsttherapeuten geben Einblick in ihre Arbeit und an zahlreichen Ständen können sich die Besucher informieren und beraten lassen. Neben dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie des BKH Augsburg , Peter Martl beteiligen sich unter anderem die Selbsthilfegruppe „Balance“ (Depression, Angst Dinkelscherben) der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas aus Zusmarshausen, Indira Borcos und Sven Nähr von isylife-psychotherapie, Beate Ragnit vom ApK Augsburg e.V. (Verein der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen) sowie die Kunsttherapeutin Birgit Matthäus und der Musiktherapeut Matthias Klar am Programm des Aktionstags in Dinkelscherben. Weitere Informationen zum Ablauf und zu den Beteiligten gibt es unter www.lebenskreisdinkelscherben.de. Ansprechpartner sind Christine Völk und Elisa Spatz, Telfon 0179/4050687. (AZ)

