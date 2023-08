Kinder werden beim Ferienprogramm in Grünenbaindt zu Bäckern

Von diesen Kindern können nun bestimmt auch die Eltern noch etwas lernen: Beim Ferienprogramm in Grünenbaindt lernten die Kleinen nämlich, wie man Brot backt.

Wie backt man Brot? Die Kinder, die beim Ferienprogramm in Grünenbaindt dabei waren, wissen das jetzt. Sie waren nämlich bei Familie Braunmiller zu Gast und lernten dort alles, was man zum Brot backen braucht. Julia Fischer, eine Mitarbeiterin der Bäckerei Rieger Bäck aus Zusmarshausen war die Freude sichtlich anzumerken, wie die Begeisterung der Kinder immer mehr zunahm auch selber den Brotteig zu kneten. Im Brotbackofen der Familie Braunmiller wurde das Brot gebacken.

Wie sich die Arbeit in der Landwirtschaft verändert hat

In dieser Zeit begab sich die Kindergruppe hinaus aufs Feld. Martin Baumgartner begleitete die Mädchen und Jungen hinauf zum Aussichtspunkt über Grünenbaindt. Er konnte uns allen aus seiner langjährigen Lebenserfahrung berichten. Wie schwer doch in früheren Zeiten die Arbeit war und welche Handfertigkeiten nötig waren, um einen Acker zu bestellen.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Brote der Kinder beim Ferienprogramm in Grünenbaindt. Foto: Sabrina Miller

Man konnte in so manche ungläubige Gesichter blicken, dass Handarbeit früher die einzige Möglichkeit war, um einen Acker zu bearbeiten. Sensen, einsammeln der Ähren und Abrechen der Felder war an der Tagesordnung. Das Korn musste gebunden und heimgebracht werden. Der Dreschflegel war das Werkzeug, das die Körner aus dem Stängel holte. Hierbei war Ausdauer und Muskelkraft gefragt. Beim Anblick des großen Mähdreschers von Dietmar Gschwind, wurde der enorme Fortschritt der letzten Jahrzehnte spürbar. In ziemlich kurzer Zeit drischt die große Maschine eine beachtliche Menge an Getreide.

In einem Fühlkasten sind unterschiedliche Getreidearten erkennbar und fühlbar. Foto: Sabrina Miller

Ferienprogramm in Grünenbaindt ist ein Erfolg

Die Kinder tauschten ihre Kenntnisse gegenseitig aus und vertieften ihr Wissen mit einem Fühlkasten. Dabei sind unterschiedliche Getreidearten erkennbar und fühlbar. Auf einer "Farbpalette" entstanden sogenannte Getreidebilder, die die Kinder als Andenken mit nach Hausen nehmen konnten. Nach der anschließenden Wanderung und einer Pause im Hof von Familie Braunmiller endeten der Nachmittag mit einer Andacht in der St. Leonhard Kapelle. Diese wurde von den Kindern mitgestaltet. (AZ)