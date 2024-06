Dinkelscherben

vor 21 Min.

Halter war untergetaucht: Streunerhunde sind wieder im Tierheim

Plus Es ist ein langes Hin und Her. Bereits zum dritten Mal werden einem Hundehalter aus Dinkelscherben seine aggressiven Labradore weggenommen. So kam es dazu.

Von Philipp Kinne

Wieder einmal rückte die Polizei an, um einem Hundehalter aus Dinkelscherben seine Tiere wegzunehmen. Der Fall sorgt schon seit Monaten für Aufregung - auch weit über den Ort hinaus. Denn der Halter der als aggressiv geltenden Labradore will offenbar einfach nicht akzeptieren, dass er seine Tiere nicht mehr haben darf. Weil sie mehrere Menschen attackierten und etliche Hühner rissen, wurden sie schon zwei Mal ins Tierheim gebracht. Ebenso oft tauchten sie danach aber wieder in Dinkelscherben auf. Nun sollen sie an einem sicheren Ort sein. Nimmt der Fall damit endlich ein Ende?

Streunende Hunde aus Dinkelscherben sorgen seit Monaten für Ärger

Rückblick: Der Ärger begann schon im vergangenen Jahr. Damals häuften sich Meldungen der Polizei, wonach streunende Hunde in Dinkelscherben mehrere Fußgänger attackierten. Im Ort waren die Labradore bereits bekannt. Kinder sollen sich auf dem Schulweg vor den schwarzen Streunern gefürchtet haben. Nach den Beschwerden schaltete sich das Dinkelscherber Ordnungsamt ein. Zunächst habe man versucht, ein Gespräch mit dem Halter zu führen, erklärte die Gemeinde.

