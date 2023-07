Dinkelscherben

06:02 Uhr

Hausdurchsuchung im Raum Dinkelscherben - Was steckt dahinter?

Frühmorgens kommt es in einem Wohngebiet in einem Ortsteil von Dinkelscherben zu einer Hausdurchsuchung. Das sorgte für Spekulationen.

Plus Etliche Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen ein Haus in einem Ortsteil von Dinkelscherben und nehmen einen Verdächtigen mit. Dessen Hund spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Es ist frühmorgens, etwa 5.30 Uhr, als mehrere Mannschaftswagen der Polizei vor einem Haus in einem kleinen Ortsteil von Dinkelscherben vorfahren. Zeugen berichten von acht Fahrzeugen, aus denen vor einigen Tagen vermummte Einsatzkräfte strömen. Sie durchsuchen das Haus - und nehmen einen Mann und dessen Hund mit. Der verhältnismäßig groß angelegte Einsatz in dem ruhigen Wohngebiet sorgt für Aufsehen. Schnell verbreiten sich Gerüchte in dem kleinen Ort. Weshalb rückten die Beamten an?

Bundespolizei führt Hausdurchsuchung bei Dinkelscherben durch

Nach Recherchen unserer Redaktion war es ein Einsatz der Bundespolizei in Nürnberg. Die Bundespolizei ist unter anderem zuständig für den Grenzschutz oder wird im Bereich der Luftsicherheit eingesetzt. Außerdem trägt sie die Verantwortung für den Bereich Bahn. Aus Polizeikreisen ist zu erfahren, dass das auch der Hintergrund des Einsatzes in dem Dinkelscherber Ortsteil ist. Offenbar ging es um eine Schlägerei in einem Zug, in die ein Bewohner des durchsuchten Hauses verwickelt sein soll. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg bestätigt, dass gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt wird. Die Tat soll sich in einem Zug auf der Strecke von München in Richtung Donauwörth zugetragen haben. Deshalb kam es offenbar auch zur Hausdurchsuchung.

