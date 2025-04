Hausmüll auf Schulgelände in Dinkelscherben entsorgt

Ein Unbekannter entsorgte seinen Hausmüll illegal an der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben. Das teilt die Polizei mit. Demnach beobachtete ein Zeuge, wie der Mann seinen Müll in einen Container an der Schule warf. Der Mann konnte ermittelt werden. Ihn erwartet zwar keine Anzeige, aber der Markt Dinkelscherben als Kostenträger kann von ihm die Entsorgungs- und damit verbundenen Verwaltungskosten einfordern, berichtet die Polizei. Dazu teilen die Beamten mit: „Sollte die Kapazität der eigenen Mülltonne einmal nicht ausreichen, so können in der Regel bei den Gemeinden zusätzliche Müllbeutel erworben werden, in welchen der Müll legal entsorgt werden kann.“ (kinp)

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausmüll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis