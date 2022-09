Herbstmarkt und Blaulichttag in Dinkelscherben

Am Sonntag ist in Dinkelscherben wieder Herbstmarkt. Mit dabei sind auch einige Händler aus dem Ort. Im Rathausgarten findet zur selben Zeit ein Blaulichttag statt.

In Dinkelscherben findet am Sonntag wieder der Herbstmarkt statt. In der Augsburger Straße gibt es allerlei Attraktionen. Für Kinder wird ein Bungee-Trampolin aufgebaut.

Neben dem gebotenen Allerlei der Marktstände laden einige lokale Einzelhändler zum Herbstfest ein. Der Hofladen Fichtel verkauft seine Produkte aus eigenem Anbau, bei musicpoint hoffmann gibt es Kaffee und Apfelkuchen und das Team von Elektro Lutz bietet Kartoffeldruck für Kinder an. Lutz Haushaltswaren bereitet bei gutem Wetter Kartoffellocken zu und verkauft kreative Handarbeiten. Die Verkaufseinnahmen werden für Pater Joshi und seine Projekte in der indischen Heimat gespendet. Der Verein Lebenskreis stellt sich nahe dem Rathaus vor und organisiert wieder ein kleines Repair-Café. Auch das Heimatmuseum im Zehentstadel hat von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Blaulichttag im Rathausgarten in Dinkelscherben

Das Jugendrotkreuz und die Bereitschaft veranstalten zur selben Zeit im Rathausgarten einen Blaulichttag. Mit dabei sind beispielsweise Lernstationen zu den Themen Notruf, Verbände und Wiederbelebung. Auch für Kinder sind kleine Programmpunkte angedacht, wie beispielsweise eine Spiel- und Spaß-Station und Gipshändebasteln. Ein Infostand informiert über die Arbeit des Roten Kreuzes, Rettungswagen werden ausgestellt und das Ganze mit Kaffee und Kuchen abgerundet.

Eine Station weiter bietet der TSV Torwandschießen für Nachwuchskicker an und bei der Freiwilligen Feuerwehr kann man die Badeenten für das Badeentenrennen auf der Zusam am 24. Septemver erwerben und sich bei Wienerle und Getränken stärken. Das JUZE hält Kindercocktails und Süßigkeiten bereit und bei den Bogenschützen könnt ihr auf das ein oder andere große Tier schießen, Am Ende des Rathausgartens in der Mühlangerstraße wartet im Hof der Firma Elektro-Lutz ein kleiner Kinderflohmarkt.