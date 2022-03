Hochwertiger online bestellter Pullover kommt erst auf Umwegen an

Eine Frau bestellte online einen Pullover für 800 Euro. Als er nicht ankam, recherchierte sie mit Erfolg im Internet nach dem teuren Stück.

Eine Frau und ein Mann sind wegen eines wertvollen Pullovers in Streit geraten. Die 24-jährige Frau hat laut Polizei online einen Pullover im Wert von knapp über 800 Euro bestellt. Laut Sendungsverfolgung wurde ihr der Pullover am 9. März in Augsburg zugestellt. Dort kam das Kleidungsstück aber nie an, so die Polizei.

Übergabe des Pullovers in Dinkelscherben vereinbart

Da es sich um einen hochwertigen, seltenen Pullover handelte, recherchierte die Käuferin im Internet und stellte fest, dass exakt dieser Pulli dort zum Verkauf angeboten wurde. Sie vereinbarte einen Kauf und die Übergabe des Pullis am 12. März gegen 22 Uhr in Dinkelscherben in der Von-Ostrach-Straße.

Bei der Übergabe des Pullis kam es dann zu einem Streit und der unbekannte Täter warf den Pulli vor die Füße der Frau und rannte davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank. Er trug eine auffällige Kette mit einem Kreuz.

Hinweise von Zeugen an die Polizei Zusmarshausen, Tel: 08291/18900. (kar)

Lesen Sie dazu auch