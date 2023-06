Dinkelscherben/Horgau

vor 5 Min.

Freilaufende Hunde sorgen in Dinkelscherben immer wieder für Ärger

Immer wieder gibt es Ärger wegen Hundebesitzern, die sich nicht an die Regeln halten.

Artikel anhören Shape

Immer wieder beschweren sich Anwohnerinnen und Anwohner über die Hinterlassenschaften von Hunden in Dinkelscherben. Und in Horgau stören sich einige offenbar an badenden Haustieren.

Immer wieder gibt es in Dinkelscherben offenbar Ärger wegen Hundebesitzern, die ihre Tiere nicht anleinen. Die Gemeinde teilt jedenfalls mit, dass es in jüngster Vergangenheit mehrfach zu Problemen deswegen gekommen ist. Ärger wegen Hundekot auf Spielplätzen Bürgermeister Edgar Kalb teilt mit: "Wir wissen, dass viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer die Hundestationen im Gemeindegebiet nutzen, die Tüten verwenden und die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge ordnungsgemäß entsorgen. Danke dafür! Leider gibt es jedoch immer wieder Ärger mit Hundekot auf Wegen, an Wegrändern und auf öffentlichen Grünflächen." Beschwerden gibt es in der Gemeinde offenbar auch über Hundekot auf Spielplätzen. Ähnlich ist das auch in Horgau. Dort gäbe es Ärger, weil Hundebesitzer ihre Haustiere auf dem Wasserspielplatz im Rothauepark baden lassen. Die Gemeinde Horgau weist ausdrücklich darauf hin, dass Hunde auf dem Wasserspielplatz nicht erlaubt sind. Dinkelscherbens Bürgermeister bittet darum, die betreffenden Hundehalter auf ihr Fehlverhalten hin und Vorfälle gegebenenfalls dem Ordnungsamt zu melden. Außerdem verweist die Gemeinde auf eine Verordnung im Ortsrecht. Darin steht: "Das freie Umherlaufen von großen Hunden in öffentlichen Anlagen, insbesondere auf Straßen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen, in Garten- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Sportplätzen und Freibadeplätzen ist verboten." (kinp)

Themen folgen