Dinkelscherben

Hundehalter in Dinkelscherben sorgt weiter für Ärger

Plus Aggressive, frei laufende Hunde beschäftigen die Dinkelscherber schon länger. Doch gegen den Eigentümer der Tiere kann die Gemeinde nur bedingt vorgehen.

Von Marie Fichtel

Sie haben schon eine Frau gebissen, sind herumgestreunert und haben elf Hühner getötet. Immer wieder sorgten drei als aggressiv geltende Labradore in den vergangenen Monaten in Dinkelscherben für Unruhe. Die Gemeinde versucht, gegen die Haltung der Hunde vorzugehen. Doch viele Mittel hat sie nicht mehr. In der Sitzung des Marktgemeinderates stellte Konrad Ruhland von der Geschäftsführung der Marktgemeinde jetzt den aktuellen Stand des Problems vor.

In der ersten Jahreshälfte 2023 seien die damals zehn Monate alten Hunde erstmals überprüft worden. Damals hätten sie noch keine Zeichen von Aggressivität gezeigt, berichtet Ruhland: „Der Halter wurde über die Hundeverordnung informiert.“ Mitte desselben Jahres seien erstmals Beschwerden bei der Gemeinde eingegangen, dass die Hunde frei herumlaufen würden.

