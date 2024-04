Dinkelscherben

vor 33 Min.

Hunderte spenden nach Großbrand in Dinkelscherben für Familie in Not

Plus Nach dem Großbrand im Dinkelscherber Ortsteil Stadel hat eine Familie ihr Haus verloren. Bei einer Spendenaktion sind bereits mehr als 32.000 Euro zusammengekommen.

Von Philipp Kinne

Es war ein Brand, den selbst erfahrene Feuerwehrleute als außergewöhnlich bezeichnen. Vor zwei Wochen stand der an einem Haus angrenzende Stadel lichterloh ihn Flammen. Immer wieder kam es zu Explosionen, weil Gasflaschen in die Luft flogen. Vom Stadel im gleichnamigen Ortsteil von Dinkelscherben ist nur ein Haufen Schutt geblieben, das Wohnhaus ist stark beschädigt. Der folgenschwere Brand ist für die darin lebende Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Hunderte Menschen wollen ihnen helfen – und spenden für die Familie in Not. Mit einer emotionalen Botschaft wendet sich die Mutter der Familie an die Unterstützer.

Mutter nach Brand bei Dinkelscherben: "Unser Zuhause wurde uns genommen"

Darin heißt es: "Unser Zuhause, voll glücklicher Erinnerungen, Lebendigkeit und Zukunftsideen, wurde uns durch dieses Feuer genommen. Ein Feuer, dessen Flammen in kürzester Zeit das Gebäude verschlangen, unsere Lebensgrundlage, unser Zuhause unwiederbringlich zerstörte." Nun stehe die Familie vor dem Nichts. "Wir, eine alleinerziehende Witwe mit fünf Kindern, haben nun kein Dach mehr über dem Kopf", heißt es in der Beschreibung einer Spendenkampagne. Die Botschaft wurde hundertfach in den sozialen Medien geteilt. Seither ist die Anteilnahme riesig. In den vergangen zwei Wochen kamen bereits mehr als 32.000 Euro von mehr als 700 Spendern zusammen.

