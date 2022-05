Im Dinkelscherber Juze wird endlich wieder gefeiert

Plus Das Jugendzentrum in Dinkelscherben war eine Institution. 2018 wurde es geschlossen. Nun eröffnen motivierte Jugendliche das Juze wieder und haben große Pläne.

Über vier Jahre lang war das Dinkelscherber Juze, also das Jugendzentrum, geschlossen. Jetzt soll es wieder öffnen. Eine Gruppe von motivierten jungen Menschen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendlichen in Dinkelscherben wieder einen Ort zum Zusammenkommen zu bieten. Seit vielen Monaten planen sie das Projekt - und haben damit den Bürgermeister und nun auch den Marktgemeinderat überzeugt. Erste Veranstaltungen sind bereits geplant.