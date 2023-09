Dinkelscherben

vor 1 Min.

Im Frühjahr ziehen die ersten Mieter in Dinkelscherbens "Herzstück" ein

In den neuen Dinkelscherber Wohn- und Geschäftskomplex sollen im Mai 2024 die ersten Mieter einziehen können.

Plus Dinkelscherbens Fünf-Millionen Euro-Neubau im Zentrum der Gemeinde soll im Frühjahr bezogen werden. Noch sind aber nicht alle Wohnungen verkauft.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Von den Bauherren wurde er bereits vor dem ersten Spatenstich als zukünftiges "Herzstück" von Dinkelscherben bezeichnet: Der neue Wohn- und Geschäftskomplex, der mittlerweile weithin sichtbar das Gemeindezentrum direkt südlich des Marktplatzes prägt. Er ist in den letzten Monaten erstaunlich schnell in die Höhe gewachsen, doch werden dieses Jahr noch nicht die Lichter in den Wohnungen angeknipst werden können.

Zwar hatte das Bauunternehmen Abenstein von Anfang an einen zeitlichen Puffer bei der Errichtung des Gebäudes eingeplant, der insbesondere der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg geschuldet war. Doch bereits zu Beginn der Bauarbeiten vergangenes Jahr war eine ganz andere Herausforderung auf die Bauherren zugekommen, die mit dem aktuellen Weltgeschehen schon seit Längerem nicht mehr viel zu tun hat: Hier wurde eine womöglich Jahrhunderte alte Siedlung im aufgegrabenen Erdreich vermutet, die erst einmal das Archäologie-Zentrum in Günzburg auf den Plan gerufen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen