Dinkelscherben

12:00 Uhr

In den Klöstern spielt die Musik

Plus An Pfingsten feiert Dinkelscherben das Bezirksmusikfest. Im zweiten Teil unserer kleinen Serie "Musikgeschichten aus dem Augsburger Land" geht es heute um Musik in den Klöstern.

Von Ludwig Wenisch

Für die musikalische Entwicklung im Augsburger Land sind Klöster als wichtige Zentren hervorzuheben. Dies lässt sich durch die klösterliche Tradition und die Anbindung an die Stadt erklären. Seit dem Spätmittelalter war Augsburg eine Metropole europäischen Ranges.

Die in der ganzen bekannten Welt agierenden Fugger und Welser machten Augsburg zu einem wirtschaftlichen Zentrum. Politische Bedeutung erlangte die Stadt, da hier immer wieder Kaiser Hof hielten. Dies zog nach und nach auch wichtige Komponisten nach Augsburg, wie Beispielsweise Orlando Di Lasso, der wohl berühmteste Renaissance-Komponist seiner Zeit.

