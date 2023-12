Dinkelscherben

10:56 Uhr

In der Marktstraße in Dinkelscherben ist ab Montag wieder Baustelle

Plus Eine Sperrung wegen Baumaßnahmen in der Bahnhofstraße sorgte für Ärger bei Geschäftsleuten in Dinkelscherben. Jetzt steht schon das nächste Vorhaben an.

Von Marie Fichtel Artikel anhören Shape

Wird die Bahnhofstraße in Dinkelscherben gesperrt oder nicht? Diese Frage sorgte für Aufregung. Denn die Meldung einer Vollsperrung hatte zuerst in den sozialen Medien die Runde gemacht. Später teilte die Gemeinde mit, dass doch nicht gesperrt werden soll. Dann die erneute Wende. Die Besitzerinnen und Besitzer der umliegenden Geschäfte fürchteten um ihr Weihnachtsgeschäft. Nun steht schon die nächste Baustelle an.

Die Ereignisse hatten sich überschlagen und es sei keine Zeit mehr gewesen, die Bevölkerung zu informieren, so Günter Hierse vom Ordnungsamt Dinkelscherben: „Das ist vielleicht ein bisschen übersehen worden, weil man so darauf fixiert war, die Maßnahmen möglichst schnell durchzuziehen.“ Schon in den ersten beiden Septemberwochen sollten für den Neubau am Marktplatz Anschlüsse für Strom, Wasser und Glasfaserverbindung gelegt werden, die bis zur Mühlangerstraße führen. Damals habe es aber noch bei einer zuständigen Firma Probleme mit der Genehmigung gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen