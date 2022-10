In der neuen Kita in Dinkelscherben fehlt Personal

Plus Nach langer Bauzeit ist der neue Kindergartenbau in Oberschöneberg fertig. Doch die Freude ist getrübt. Denn für die Gruppen fehlen Betreuer.

Die Kinder freuen sich sehr. Seit September haben sie neue Bauecken, Spielsachen und sogar einen großen Raum zum Turnen. Bald soll auch der neue Spielplatz eingeweiht werden. Nach langer Bauzeit ist der Neubau des Kindergartens im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg endlich fertig. Doch die Freude wird vom Personalmangel getrübt. Es fehlt an Betreuerinnen und Betreuern. Eine Krippengruppe wurde sogar geschlossen.