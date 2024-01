In Dinkelscherben geklautes Fahrrad taucht wieder auf

Ein am Dinkelscherber Bahnhof abgestelltes Fahrrad wird gestohlen. Später taucht es im Ortsteil Oberschöneberg wieder auf, berichtet die Polizei.

Ein am Dinkelscherber Bahnhof abgestelltes Fahrrad ist laut Polizei am vergangenen Wochenende gestohlen worden. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke KTN in der Farbe orange, das am Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz mit einem Kettenschloss gesichert wurde. Das Rad ist etwa 100 Euro wert, berichten die Beamten. Ungewöhnlich: Kurz nachdem der Diebstahl gemeldet wurde, wurde das Rad von der Polizei im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg gefunden. Es wurde im Bereich der Oberbergstraße sichergestellt. Wie es dort hinkam, ist nicht bekannt. (kinp)