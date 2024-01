In Dinkelscherben gibt es günstige Faschingskostüme für den guten Zweck

Wer noch auf der Suche nach einer Verkleidung ist, wird in Dinkelscherben fündig. Dort werden gebrauchte Kostüme angeboten. Der Erlös wird gespendet.

Freunde der närrischen Jahreszeit sollten sich Freitag, 12. Januar, rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag verwandelt sich die Aula der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben in ein Kaufhaus und präsentiert auf über 300 Quadratmetern ausgefallene Kostüme, funkelnde Glitzermode und Retroteile.

Die Organisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler stellen das Angebot beim Faschingsmarkt vor. Angeboten werden Klassiker wie Cowboy, Clown und Pirat ebenso wie kreative Tieranzüge oder Elfen- und Einhorn-Kostüme und schrille Hippiekleider. So soll es einen Fundus von mehr als 2000 Teilen geben, erklärt das Organisationsteam der aktion hoffnung.

Gebrauchte Faschingskostüme werden in Dinkelscherben angeboten

Zum Hintergrund der Secondhand-Faschingsmärkte informiert Johannes Müller, Geschäftsführer der aktion hoffnung: „Unsere Märkte verbinden Nachhaltigkeit mit der Unterstützung von Entwicklungsprojekten. Einkaufen beim Faschingsmarkt heißt Shoppen mit gutem Gewissen“, meint Müller. Denn jeder Kauf trage zum Schutz von Ressourcen bei und helfe gleichzeitig notleidenden Menschen.

Die Durchführung des Faschingsmarktes ist nur durch ein ehrenamtliches Engagement vor Ort möglich. „ Ich danke den Verantwortlichen des Katholischen Frauenbundes sehr, denn ohne deren Unterstützung wäre es der aktion hoffnung nicht möglich, dieses umfangreiche Marktangebot zu realisieren“, dankt Johannes Müller allen Helferinnen und Helfern.

Erlös kommt Ausbildungsprojekt von Hosfa in Uganda zugute

Der Reinerlös aus dem Faschingsmarkt kommt der Organisation „Hosfa“ in Mityana in Uganda für die Ausbildung im Bereich Solartechnik zugute. Gerade im ländlichen Umfeld gebe es häufig keine durchgehende, funktionierende Stromversorgung. Die Ausbildung zum Solartechniker könne hier Abhilfe schaffen. In der Berufsschule werden Kurse in Solartechnik angeboten; die mittlerweile von 40 Studentinnen und Studenten besucht werden. Dieser Bereich soll künftig ausgeweitet werden. Wer für das Projekt spenden will, findet weitere Informationen online unter www.aktion-hoffnung.de/ausbildung_in_uganda. (AZ)

Der Second-Hand-Markt für Faschingskostüme findet am Freitag, 12. Januar, von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben (Kohlstattstraße 2) statt.