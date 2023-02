Dinkelscherben

06:00 Uhr

Investor will neuen Kindergarten in Dinkelscherben bauen

Tendenziell brauchen in Dinkelscherben - wie in vielen Orten - mehr Kinder einen Betreuungsplatz.

Plus Wie viel Platz für die Kleinsten braucht Dinkelscherben? Auf diese Frage will die Gemeinde eine Antwort finden. Es zeichnet sich ab, dass ein neuer Kindergarten nötig wird.

Eigentlich ist das eine gute Nachricht: Dinkelscherben ist als Heimat beliebt - und wir noch beliebter. Denn tendenziell leben immer mehr Menschen in der Marktgemeinde. Das bedeutet auch: Mehr Kinder müssen betreut werden. Doch nicht nur der Zuzug spielt dabei eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich steigt der Bedarf an Betreuung. Wie hoch er in einigen Jahren sein wird, lässt sich nur abschätzen. In Dinkelscherben jedenfalls, will man bald eine Entscheidung treffen, wie es in Sachen Kinderbetreuung weitergehen soll. Ein Investor hätte da eine Idee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

