Ist die Regionalentwicklung Real West ein Draufzahlgeschäft?

Dinkelscherben ist Mitglied eines Vereins, der Fördergelder beschaffen soll. Doch was hat die Kommune davon? Im Marktrat gehen die Meinungen weit auseinander.

Der Verein Real West ist ein Zusammenschluss, der bei der Realisierung von Projekt helfen will. Er unterstützt Gemeinden und Vereine dabei, die passenden Fördertöpfe zu finden. Bedeutet: Wer Mitglied ist, kann Fördergeld bekommen, muss aber auch einzahlen. In Dinkelscherben stellte sich der Marktgemeinderat nun die Frage: Lohnt sich das?

Dinkelscherbens Bürgermeister kritisiert die Mitgliedschaft

Vor 14 Jahren ist Dinkelscherben dem Verein beigetreten. Seither zahlt Dinkelscherben - wie alle Mitglieder - jedes Jahr etwa 12.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen. Bislang waren es 1,80 Euro pro Einwohner, künftig sollen es nur noch 1,20 Euro sein. Unterm Strich, so die Meinung einiger Markträte, sei das ein Draufzahlgeschäft. Bürgermeister Edgar Kalb meint: "Wenn man Geld bekommen möchte, muss man erst einmal auch viel Geld in die Hand nehmen." Er kritisierte, dass wohlhabendere Gemeinden mehr profitierten. Denn Fördergelder gibt es ohnehin nur für Projekte, die keine Pflichtaufgaben einer Kommune sind. Kalb: "Der Markt Dinkelscherben ist aber nicht gerade für seine Finanzkraft bekannt."

Die Arbeit der Regionalentwicklung stellte Vorsitzender Hubert Kraus vor. Er warb vor dem Gremium für die Mitgliedschaft. Eines seiner Argumente: Neuerdings könnten auch Projekte aus bürgerschaftlichem Engagement Fördergeld kassieren. Die Projekte können von der Müllsammelaktion im Wald bis hin zum Aufstellen von Blumenkästen im Ort reichen. Die maximale Fördersumme für diese Vorhaben betrage 2500 Euro. In Dinkelscherben floss so schon Fördergeld für das Repair-Cafe oder zur Unterstützung der Hospitalstiftung. Viel Fördergeld konnte in der Vergangenheit zum Beispiel für das Naturfreibad in Fischach oder den neuen Zeltplatz an der Rücklenmühle in Zusmarshausen organisiert werden.

Dennoch kritisch war Marktrat Stefan Rittel (UW14). "Wir zahlen hier jedes Jahr mehr als 10.000 Euro", stellte er fest. "Das Geld sollten wir lieber gleich unseren Vereinen geben." Außerdem kritisierte Rittel, dass es nicht einfach sei, einen Antrag auf Förderung bei der Regionalentwicklung zu stellen.

Dinkelscherben bleibt Mitglied bei Real West

Marktrat Reinhard Pentz (SPD) sprach sich hingegen für die Mitgliedschaft aus. Schließlich gebe es in Dinkelscherben fast 100 Vereine. Sie alle könnten von der Mitgliedschaft profitieren. "Und wer weiß, vielleicht haben wir in ein paar Jahren ein größeres Projekt", sagte Pentz. Auch aus Solidarität zu anderen Kommunen im westlichen Landkreis müsse Dinkelscherben Mitglied bleiben. Hubert Kraus, Vorsitzender der Regionalentwicklung merkte an, dass man sich als Region begreifen müsse, in der die Bürgerinnen und Bürger auch von Projekten in anderen Kommunen profitieren.

Nach der kontroversen Debatte einigte sich der Dinkelscherber Rat schließlich doch darauf, Mitglied im Verein zu bleiben. Zehn Räte stimmten für die Mitgliedschaft, sechs waren dagegen. Nach eigenen Angaben besteht der Zusammenschluss aus 26 Kommunen im westlichen und nördlichen Landkreis Augsburg mit 63.410 Einwohnern.