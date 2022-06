Dinkelscherben

Ist die Vandalismus-Serie ein erster Fall für die neue Sicherheitswacht?

Immer wieder kommt es am Dinkelscherber Sportplatz zu Sachbeschädigungen. Hier wurde durch einen Stein die PV-Anlage auf dem Dach der Turnhalle zerstört.

Plus Am Sportgelände der Dinkelscherber Grund- und Mittelschule kommt es immer wieder zu Vandalismus-Fällen. Ein erstes Einsatzgebiet für die Sicherheitswacht?

Von Moritz Maier

Beschädigte Sportgeräte, zerstörte Photovoltaik-Anlagen, verkokelte Tartanbahn. In Dinkelscherben kommt es zuletzt immer wieder zu Vorfällen von Vandalismus. An der Sportanlage von Grund- und Mittelschule häufen sich die unschönen Vorfälle. Im Marktgemeinderat wurde deshalb nun besprochen, was zu tun ist. Eine Möglichkeit: Die kommende Dinkelscherber Sicherheitswacht auf die Vandalismus-Serie ansetzen.

