Dinkelscherben

18:15 Uhr

Jetzt beginnt das Bezirksmusikfest in Dinkelscherben

Plus Am Donnerstagabend beginnt das Bezirksmusikfest. Außerdem feiert die Musikvereinigung Dinkelscherben ihren 210. Geburtstag. Das Fest kann beginnen.

Von Ludwig Wenisch, Ludwig Wenisch, Katja Röderer

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt am Pfingstsonntag, 19. Mai, nach Dinkelscherben. Aber nur, um die Bedeutung der Blasmusikkapellen in Bayern hervorzuheben, wie der Vorsitzende der Musikvereinigung Dinkelscherben, Markus Unverdorben, erklärt. Schließlich dreht sich in Dinkelscherben ab Donnerstagabend alles um die Musik beim Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds. Hinzu kommt, dass die Dinkelscherber Musiker ihr 210. Jubiläum feiern.

Genug Gründe also für den Bayerischen Ministerpräsidenten, am Sonntag gegen 14 Uhr in einer Kutsche mit weiteren Politikern am Festumzug teilzunehmen und anschließend gegen 16 Uhr im Festzelt über die Bedeutung der Blasmusik und das große Fest in Dinkelscherben zu sprechen. Die Fahnenabordnungen ziehen hier gegen 16.30 Uhr mit dem Musikverein Fischach ein. Um 18 Uhr stehen dann die Musikatzen auf dem Programm.

